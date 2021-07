De prognose van de redactie - 9: Verder bouwen op wat er al staat bij KV Oostende

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag: KV Oostende, dat hoopt om een gelijkaardig seizoen te hebben al vorig jaar.

Prognose

Sinds de overname door Paul Conway is er veel veranderd bij KV Oostende. Ze zijn zich meer en meer beginnen te richten op data en gaan resoluut voor jonge spelers met een groot groei potentieel. Onder leiding van Alexander Blessin was de start vorig jaar dramatisch maar stelselmatig begon het positief en intensief voetbal van KVO zijn vruchten af te werpen. Zo werd op een haar na Play-Off 1 gemist.

De algemene tendens is binnen de redactie dat KV Oostende vorig jaar wat boven zijn niveau aan het presteren was. Het rekende op een aantal sterkhouders die vertrokken zijn of waar veel interesse voor is. KVO heeft momenteel een aantal nieuwe spelers binnengehaald maar waarvan het nog koffiedik kijken is hoe ze zich gaan aanpassen aan de Belgische competitie.

Wat we wel al weten is dat we met Alexander Blessin aan het stuur we terug even positief voetbal gaan zien. Hoge pressing en intensiteit waarmee ze de tegenstander proberen onder druk te zetten.

Zelf mikt de club om binnen een aantal jaren mee te dingen naar Play-Off 1 en mogelijk zelfs meer. De kans dat ze dit al halen volgend seizoen is klein. KV Oostende zal zich kunnen plaatsen voor Play-Off 2 en wie weet dan nog wel verrassen.

Opvallende transfers

De meest opvallende transfers zijn uitgaande bij KV Oostende. Zo vertrok smaakmaker en doelpuntenmaker Fashion Sakala naar het Schotse Rangers. Terwijl dat Belgisch belofte international Jelle Bataille de overstap maakte naar Antwerp.

De meeste transfers die KV Oostende tot nu toe heeft gedaan zijn deze van jonge jongens waarvan men hoopt om hun volle potentieel te kunnen benutten. Spelers die ook een doorverkoopwaarde hebben om te groeien als club.

De definitieve overgang van Jack Hendry (hij werd vorig seizoen gehuurd) was al wel een opsteker voor de fans van KVO. De Schot liet vorig jaar zien dat hij uit het juiste hout gesneden is om mee achteraan alles dicht te houden.

Sterke punten/vraagtekens

De sterkte van KV Oostende dit seizoen is het aanblijven van Alexander Blessin. De Duitse trainer heeft meer tijd gehad om zijn speelwijze door te drukken in het team. Daardoor zal KVO beter aan het seizoen beginnen.

De vraagtekens blijven de transfers die ze hebben gedaan. Het is nog afwachten of de jonge spelers kunnen brengen wat er van hen wordt gevraagd en of ze snel kunnen wennen aan het Belgische voetbal.