OFFICIEEL: Olivier Giroud verhuist naar de mode hoofdstad van de wereld

Wat al even rondging in de wandelgangen is nu ook officieel. Olivier Giroud is geen speler meer van Chelsea FC maar verhuist naar de Serie A.

De geruchtenmolen is al een hele tijd aan de gang maar vandaag maakte AC Milan het officieel bekend. Olivier Giroud wordt de nieuwe nummer 9 van de club en zal voor doelpunten moeten zorgen om zo de concurrentie aan te binden met stadsgenoot Inter. De 34 jarige Franse Wereldkampioen verlaat zo de Premier League waar hij actief was eerst bij Arsenal en dan bij Chelsea. Bij Chelsea gaat hij afklokken op 119 wedstrijden waarin hij 39 keer de netten vond en 14 assist gaf. Met Chelsea won hij ook de Champions League, Europa League en één FA Cup. Official Statement: @_OlivierGiroud_ ‚ě° https://t.co/yIFnb4fswv



Comunicato Ufficiale: Olivier Giroud ‚ě° https://t.co/xQ9x0xYhlA#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/buGaUxatp2 — AC Milan (@acmilan) July 17, 2021