Gianluigi Buffon denkt nog lang niet aan stoppen

43 jaar is Gianluigi Buffon maar aan stoppen denkt de Italiaanse legende absoluut nog niet.

Aan Sport1 laat de voormalig Juventus-sluitpost weten: "Er is 26 jaar verstreken sinds ik mijn debuut maakte bij Parma, maar ik heb nog steeds het verlangen om te verrassen en aan te tonen dat ik een atleet, een doelman, een speciaal persoon ben."



Buffon vervolgt: "Zelfs op mijn leeftijd twijfel ik er niet aan dat ik een capabele doelman ben. Ik weet zeker dat ik de komende vier of vijf jaar nog mijn niveau kan halen. Fysiek komt het goed. Als je de motivatie verliest of je hart niet in je spel legt, kun je gaan twijfelen. Dan loop je het risico een slechte indruk achter te laten, maar daar was ik niet bang voor op het moment dat ik voor Parma koos."



Buffon debuteerde in 1995 bij Parma dus nu is hij terug bij de club waar het allemaal voor hem begon. Hij was jarenlang ook Italiaans international en kwam 176 keer uit voor de 'Azurri'.