Divock Origi maakt eerste doelpunt van het seizoen voor Liverpool in vriendschappelijke wedstrijd

Liverpool is begonnen aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen en ook Divock Origi was erbij. De Rode Duivel lijkt onderweg naar de uitgang, maar liet in de eerste oefenwedstrijd van zijn club wel meteen de netten trillen.

Divock Origi heeft dus op het punt gestaan de club te verlaten, maar de inmiddels 26-jarige spits heeft geprofiteerd van de start van het voorseizoen. Heel wat jongens zijn er nog niet bij, dus posteerde Jürgen Klopp onze landgenoot in de basis voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Wacker Innsbruck. In de eerste wedstrijd van het seizoen scoorde Origi ook het eerste doelpunt van Liverpool vanaf de strafschopstip (1-1). Volgende keer oefenen The Reds tegen Vfb Stuttgart. Hoogstwaarschijnlijk komen dan jongens als Mané, Salah en Oxlade-Chamberlain in de aanval te staan. De toekomst van Divock Origi bij de Engelse topclub blijft twijfelachtig.