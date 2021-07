Lokeren-Temse haalt uit in oefenwedstrijd en doet de netten maar liefst 13(!) keer trillen

Lokeren-Temse maakt een goede indruk in haar voorbereiding op het nieuwe seizoen. De club nam het deze avond op tegen SK Kemzeke en Lokeren-Temse won de match zeer eenvoudig met duidelijke 0-13 cijfers.

Lokeren-Temse wil zo snel mogelijk terug hogerop in het Belgische voetbal en dus is promotie de doelstelling komend seizoen. De club is dan ook bezig aan een stevige voorbereiding en het was vandaag te merken in de oefenwedstrijd tegen SK Kemzeke.

Bij de rust was het al 0-8 in het voordeel van Lokeren-Temse en uiteindelijk won Lokeren-Temse de wedstrijd met 0-13. Simon Vermeiren, onder meer ex-Beerschot en Lierse Kempenzonen, was goed voor 2 doelpunten, terwijl Van Vaerenbergh maar liefst 5 keer de netten deed trillen.