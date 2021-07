OFFICIEEL: Brentford heeft met duurste transfer in de geschiedenis van de club tweede versterking beet voor volgend seizoen

Brentford zal vanaf komend seizoen in de Premier League te zien zijn en dus wil de Engelse club zich wapenen voor het nieuwe seizoen. Zo werd eerder al de 23-jarige Nigeriaan Frank Onyeka aangetrokken en nu heeft de club Kristoffer Ajer binnengehaald.

Brentford heeft deze avond de transfer van Kristoffer Ajer officieel bekendgemaakt. De 23-jarige Noor komt over van Celtic en hij is de duurste transfer in de geschiedenis van Brentford. De Engelse club heeft bijna 14 miljoen over voor de verdediger.

Kristoffer Ajer was een vaste waarde in de defensie van Celtic. Zo was de Noor het voorbije seizoen goed voor 46 wedstrijden in alle competities samen. Ajer was daarin goed voor 2 doelpunten en 4 assists. Ajer tekende een contract voor vijf seizoenen bij Brentford.