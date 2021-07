Andreas Pereira komt terug op periode in Rome: "Ooit terugkeren"

Andreas Pereira is terug bij Manchester United. Hij heeft zich nu uitgelaten over zijn situatie en over zijn periode in Italië.

Andreas Pereira werd vorig seizoen door Manchester United uitgeleend aan Lazio, waar hij aantrad in 33 wedstrijden over alle competities heen. Plekje in mijn hart Hij beklaagt zich zijn huurbeurt nog geen moment: "Ik hield van de speelstijl en van de drive van de ploeg. En ook van die in de competitie." "Lazio heeft een plekje in mijn hart veroverd, net als Italië. Ik hoop er ooit nog eens terug te keren", aldus de 25-jarige Brazilo-Belg.