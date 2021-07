Kompany analyseert zijn nieuwkomers: "Zo'n type hadden we niet" en "Refaelov brengt nu al iets waar we echt behoefte aan hadden"

Vincent Kompany heeft voor de eerste keer gesproken met de pers naar aanleiding van de eerste match tegen Union SG. Zijn team zal er dit seizoen helemaal anders uitzien, met heel wat meer ervaring. Hij overliep met ons even zijn versterkingen.

Benito Raman

"Benito hebben we gehaald omdat hij intensiteit steekt in alles wat hij doet. Hij werkt voor de ploeg, gaat diep en is snel, handig en allert in de zestien. Hij kan een heel belangrijke speler worden voor ons. Hij heeft ook een voorbeeldfunctie voor de jongere gasten. (bedenkt zich snel) Op het veld hé jongens!"

Wesley Hoedt

"Ja, we hadden zo'n profiel nodig. Ik heb wel nog een aantal jonge gasten die op tafel kunnen kloppen, maar hij wordt heel belangrijk bij het aansturen. Dat hadden we niet. Onze verdediging is heel jong. De vier anderen zijn allemaal jeugdig talent. Dus een type Hoedt hadden we nodig. Maar vergeet niet dat we vorig seizoen ook de tweede beste verdediging van het land hadden."

Lior Refaelov

"Of hij mijn voetbal gaat aankunnen. (denkt na) Kijk, Rafa is minstens acht jaar ouder dan iedereen. We hebben heel veel gesproken voor hij naar Anderlecht kwam. We zijn heel duidelijk naar elkaar toe geweest. Over wat wel en niet zou gaan. Hij gaat gewoon belangrijk zijn. Soms gaat dat met momenten zijn, soms voor een langere periode."

"Maar met zijn leeftijd heeft hij een dubbele rol. Hij is iemand die nu al achter de schermen iets bijbrengt waar we echt behoefte aan hadden. Ik zie de jonge gasten kijken hoe hij een bal aanneemt, hoe hij rond zich kijkt, hoe hij zijn pass verstuurt.... Dat staat los van de pressing en de intensiteit. Liefst hebben we hem natuurlijk zoveel mogelijk op het veld. Hij is iemand die op training al iedereen op sleeptouw neemt."

Sergio Gomez

"Sergio is een moderne speler, dat staat los van zijn positie. Hij kan op de linksback spelen, hij kan centraal spelen... Maar het is een speler die kan scoren. Dat hadden we nodig. Je kan niet verwachten dat je een type Nmecha 40 keer moet laten scoren. We hadden meer scorend vermogen nodig. Hij is ook een agressieve speler. Een beetje de mentaliteit van Josh Cullen."

Kristoffer Olsson

"Hij is er nog maar net. Hij heeft net twee weken vakantie gehad na het EK. Qua fysiek zit het wel goed, maar hij heeft nog maar twee trainingen meegedaan."