🎥 Memphis Depay maakt zijn eerste doelpunt voor Barcelona

Na de transfer, de eerste wedstrijd. En na de wedstrijd, het eerste doelpunt.

Memphis Depay heeft zich in zijn eerste oefenwedstrijd na zijn transfer meteen getoond voor zijn nieuwe club FC Barcelona.

Tegen Girona startte Ronald Koeman zeker niet met zijn beste elf. Zo was er geen spoor van Messi, Dembélé of Griezmann. Ook Depay en De Jong mochten vanaf de bank toekijken in de eerste helft.

Depay viel na de rust in en kreeg via de stip een uitgelezen kans om zijn rekening te openen voor Barcelona. De Nederlandse aanvaller legde de 3-1 feilloos in doel, meteen ook de eindstand van de partij.