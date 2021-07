Voetballer uit Nederlandse Eredivisie krijgt op straat pistool op het hoofd gericht

Afgelopen nacht heeft Sergio Pena van FC Emmen in zijn thuisland af te rekenen gekregen met een gewapende overval.

In de Peruviaanse hoofdstad Lima werd Sergio Pena het slachtoffer van een gewapende overval. Hj kreeg een pistool op het hoofd gericht, zo weet De Gelderlander te vertellen.

Pena was met zijn neef op straat aan het wandelen. “Het gaat prima met ons, maar we waren wel erg bang. Helaas gebeuren deze dingen nog steeds in ons land”, schreef Pena op Instagram.

De dieven maakten een ketting, een horloge en drie telefoons buit. Pena was voor nog wat vakantie in eigen land. Hij werd vierde op de Copa America. Met Emmen degradeerde hij, verwacht wordt dat hij andere oorden opzoekt.