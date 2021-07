📷 Michy Batshuayi is terug bij Chelsea

Michy Batshuayi keerde zondag terug bij Chelsea na een jaar bij Crystal Palace en een maand op het EK.

Michy Batshuayi is weer thuis. De Belgische international is na een vakantie van enkele weken teruggekeerd op de training van Chelsea. De Londense club maakte het nieuws deze zondagmiddag bekend via een verklaring op sociale media.

Nine players rejoined the squad at Cobham yesterday. 👇👀 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 25, 2021

De Rode Duivel werd vergezeld door acht teamgenoten: Tiémoué Bakayoko, Kurt Zouma, Kenedy, Mateo Kovacic, Antonio Rüdiger, Timo Wener, N'Golo Kanté en Kai Havertz. De meesten van hen hadden hun afwezigheid ook te danken aan hun deelname aan het EK.

Ter herinnering, Michy Batshuayi heeft net een seizoen op uitleenbasis bij Crystal Palace achter de rug. De aanvaller speelde 20 keer voor de Eagles in alle competities in 2020/2021 en daarin scoorde hij twee doelpunten en gaf hij twee assists. Er wordt verwacht dat de Rode Duivel deze zomer zal vertrekken bij Chelsea.