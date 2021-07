Doelman Gianluigi Buffon heeft op zijn 43ste nog één grote droom

43 is Gianluigi Buffon, maar de Italiaanse doelman die Juventus ruilde voor Parma heeft nog één grote droom in zijn carrière.

Hij zegt dat hij er zelf niet om zal roepen, maar Gianluigi Buffon droomt nog van een selectie voor het WK in Qatar van volgend jaar.

Buffon keerde in het tussenseizoen terug naar zijn grote, oude liefde Parma. In de Serie B weliswaar, maar toch hoopt hij als doelman nog in aanmerking te komen voor een WK-selectie.

"Ik ben nu 43 jaar, op het WK al 44 jaar, dus ik ga niet om een selectie roepen", zegt Buffon aan La Gazzetta dello Sport. "Maar natuurlijk droom ik van dat WK. Waarom zou ik anders nog spelen?"

Buffon weet ook dat Mancini hem normaal niet zal selecteren. "Hij heeft zijn vaste groep, maar ik mag toch dromen?"

De Italiaan was ook onder de indruk van zijn opvolger Donnarumma. "Hij was grandioos. Niet alleen in zijn reddingen, maar in alles. Ik geniet van hem en leer zelfs dingen bij”, besloot Buffon.