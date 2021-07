Kompany ontgoocheld over resultaat, maar wist ook voor de match al dat er nog veel werk is: "Sardella was niet de slechtste hoor"

Vincent Kompany had op meer gehoopt, maar vreesde vooraf het scenario dat er zich nu voordeed. De trainer weet dat hij nog veel werk zal hebben om dit Anderlecht gevaarlijk te maken. En efficiënt, in beide boxen.

Even daarvoor had Felice Mazzu uitgelegd waarom hij met zijn 1B-ploeg begon en zijn nieuwkomers niet op het veld zette. "Ik heb heel wat dingen gehoord die bij mijn ploeg ook van toepassing zijn, maar dan in de andere richting. De integratie van nieuwe spelers, de automatismen van een ploeg die eind vorig seizoen ook op dreef was, de efficiëntie..."

"In die zin willen wij ook de juiste stappen zetten. Daarom hebben we dit seizoen ook geen spelers gehuurd, maar vooral aangekocht. Maar dat wil wel zeggen dat je vanop nul moet herbeginnen. Dat is investeren op de lange termijn. We hebben veel te veel kansen weggegeven vandaag. Dat is de realiteit. Vandaag is het resultaat mijn grootste ontgoocheling."

Na elke goal waren we de kluts kwijt. Elk doelpunt te veel schade aan

De mentale weerbaarheid had dat ook wel kunnen zijn, want na elke tegengoal zakte het als een pudding in elkaar. "Elk doelpunt heeft heel veel schade toegebracht. Te veel ja. We waren elke keer de kluts helemaal kwijt. Mensen liepen uit positie, we konden geen druk meer zetten..."

En uiteraard waren er de individuele fouten. Killian Sardella werd daar door het publiek zelfs zwaar voor aangepakt. "Dat is het publiek van Anderlecht, daar moet je mee omgaan. Ik wil geen speler eruit pikken, want hij was zelfs niet de slechtste. Ons publiek heeft gewoon hoge eisen. Als ploeg moet je daarmee leren omgaan, maar ook als jonge speler. Ik heb hem er ook niet afgehaald omwille van die reactie. Het was gewoon zo dat Murillo slechts 45 minuten aankon."