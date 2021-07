Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 1!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Nurudeen. De goalie van Eupen viel op met zijn krampen, maar toch ook vooral met heel wat goede reddingen waardoor zijn team 103 minuten lang op weg leek naar een megastunt. Verdediging Achterin kiezen we met Agbadou voor een tweede speler van Eupen. Ook hij was heel lang sterk bezig en zorgde voor veel goede interventies. Siquet was goed voor een assist en veel aanvallende intenties bij Standard, aan de overkant deed Arteaga het zeker in de eerste helft prima voor Genk. Kayembe scoorde voor Charleroi en was daartussen ook van goudwaarde. Middenveld Op het middenveld kiezen we voor Lapoussin, die Sardella helemaal tureluurs tikte en dribbelde. Met Morioka vinden we een tweede speler van Charleroi - de draaischijf, inclusief twee assists. En aanjager Brüls bekroonde een wereldpartij met een heerlijk doelpunt. Aanval Voorin scoorden zowel Druijf als Undav meteen twee doelpunten voor hun teams. Chevalier hield het bij eentje, maar werkte verder ook 90 minuten lang voor zijn team - zelfs in verdedigend opzicht. Dat levert dan onderstaand elftal op: © AVL