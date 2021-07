Matz Sels kan fikse stap vooruit zetten in zijn carrière als doelman

Matz Sels zou wel eens een fikse sprong kunnen maken in zijn carrière. Frans kampioen Lille wil hem binnenhalen.

Lille zag in het tussenseizoen Mike Maignan vertrekken richting AC Milan. De Franse kampioen is nog steeds op zoek naar een vervanger.

OSC liet nu hun oog vallen op Matz Sels, zo laat HLN weten. Of dat ook tot een goed einde komt, is maar de vraag. Onze landgenoot heeft nog een contract van drie jaar in Straatsburg.

Wellicht zal Straatsburg dan ook het onderste uit de kan willen halen voor de reservedoelman van de Rode Duivels. Lille is de laatste tijd niet meer de club die vlot geld uitgeeft voor transfers.