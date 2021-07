Knoop helemaal doorgehakt: Hazard gaat niet weg bij Real en moet zich dit jaar bewijzen

Real Madrid heeft op zijn sociale media laten weten dat Thibaut Courtois en Eden Hazard terug zijn van hun vakantie na het EK. Voor Hazard worden de komende maanden cruciaal.

Van een vertrek is er immers geen sprake meer. Er gingen volop geruchten de ronde dat hij werd aangeboden bij zijn ex-club Chelsea en dat Real hem liever kwijt dan rijk was. Niks van dat alles, want nieuwe trainer Carlo Ancelotti rekent op hem.

Na twee jaar van blessureleed is het wel tijd om te presteren. Het is de laatste kans voor de 30-jarige dribbelaar om zich te bewijzen bij de Koninklijke.