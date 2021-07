OFFICIEEL: Alderweireld voor drie jaar naar Al Duhail

Alderweireld nam zelf ook al afscheid. "Zes jaar, twee stadions, een Champions League-finale en zoveel herinneringen. Jullie lieten me welkom voelen vanaf het moment dat ik White Heart Lane binnen liep. Bedankt!"

We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.



We wish Toby the very best for the future.