Eupen-doelman Nurudeen speelde gewoon een goeie match in Jan Breydel: "Doet deugd als beste coach van België dat zegt"

Manaf Nurudeen was de meest opvallende man in Club Brugge-Eupen. Ja, de doelman viel op met zijn krampen, maar ook met zijn mooie reddingen.

Door de financiële problemen bij Eupen trekken ze de kaart van de jeugd. Goed nieuws voor Nurudeen, want de 22-jarige doelman mocht zijn kunnen bewijzen. En dat deed hij in Jan Breydel. Maar iedereen onthield natuurlijk zijn krampen.

“Ik werd twee keer geplaagd door krampen, geen drie keer. Ik speelde bovendien geen komedie. Tijdrekken was op dat ogenblik de target niet", klinkt het bij HLN. "Maar ik geef toe dat het de ploeg goed uitkwam, want naar het einde toe lieten we ons te vaak uit positie spelen. Per slot van rekening mag Club Brugge bovendien content zijn, vermits de toegevoegde tijd hen toeliet gelijk te maken.”

Clement noemde hem de man van de match. "Really? Ik ben niet ijdel, maar het doet me wat als de beste coach van België zoiets zegt. Het geeft een extra dimensie aan mijn prestatie. Het is een teken dat ik ‘on the right way’ ben.”