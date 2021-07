Nederlander die in verband werd gebracht met transfer naar Club Brugge kan toptransfer maken in eigen land

Club Brugge toonde nog niet zo lang geleden interesse in Joey Veerman, maar de Nederlandse middenvelder lijkt in zijn eigen land te blijven. Zo zou hij op weg zijn naar Feyenoord.

Joey Veerman maakte de voorbije jaren heel wat indruk bij Heerenveen en daardoor kon de Nederlandse middenvelder al op heel wat interesse rekenen. Zo toonde Club Brugge al belangstelling en eerder deze maand heeft Heerenveen een bod van Hellas Verona op de middenvelder geweigerd.

Volgens Voetbal International lijkt Veerman nu een transfer in zijn eigen land te maken, want de Nederlander zou op weg zijn naar Feyenoord. Het is echter nog niet duidelijk of Feyenoord wel voldoende financiële middelen heeft voor een transfer, want het bod van Hellas Verona dat door Heerenveen werd geweigerd, was maar liefst vijf miljoen euro.