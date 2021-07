Axel Witsel is klaar voor het nieuwe seizoen bij Borussia Dortmund

Axel Witsel heeft heel hard gewerkt om bij de Rode Duivels te kunnen zijn op het Europees Kampioenschap. Nadien volgde vakantie en nu is de middenvelder terug op training bij Borussia Dortmund. Daar blikte hij terug en vooruit naar het nieuwe seizoen.

Na zijn zware blessure bracht Witsel vooral zijn tijd door met revalideren. Daardoor is een groepstraining bij Borussia Dortmund al lang geleden: "Het is heel lang geleden. Ik voel me een beetje een nieuwkomer", vertelde hij bij Sporza.

"Ik had mijn ploegmaats al zes maanden niet meer gezien, dus ik ben heel blij om terug te zijn", geeft Witsel aan. De Rode Duivel denkt verder dat het feit dat hij het EK alsnog haalde, hem een voorsprong kan geven in het komende seizoen. Toch zijn de plaatsjes duur bij Borussia Dortmund. Misschien moet Witsel zich zelfs tevreden stellen met een rol als ... verdediger. "Iedereen weet dat ik het liefst als verdedigende middenvelder speel, maar als we verdedigers te weinig hebben, zal ik het team helpen", zegt hij.