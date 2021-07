Nieuwe spits van AC Milan laat direct zijn kunsten zien

Olivier Giroud doet meteen bij AC Milan waarvoor hij in huis is gehaald.

Olivier Giroud maakte vandaag zijn debuut bij AC Milan. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen OGC Nice maakte hij het enigste doelpunt voor zijn nieuwe club.

In de 61ste minuut mocht hij invallen en met zijn eerste balcontact vier minuten later was het al direct raak voor de Franse international. Zo zette hij ineens de eindstand op het bord was OGC Nice was eerder al 1-0 op voorsprong gekomen.

Giroud maakte deze zomer de overstap van Chelsea naar AC Milan.