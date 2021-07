OFFICIEEL: Waasland-Beveren haalt middenvelder op bij Crystal Palace

Waasland-Beveren heeft zijn middenveld versterkt met de 22-jarige Jacob Montes. De Amerikaan wordt voor een jaartje gehuurd van Crystal Palace nadat zijn testperiode positief werd beoordeeld.

Sportief directeur Roger Stilz: “Jacob heeft ons in zijn testperiode overtuigd als een flexibele speler in de offensieve linie. Hij moet nog groeien, maar hij leert snel bij. We hebben de afgelopen weken gevoeld dat er al een goede chemie is tussen hem en de rest van het team. We willen Crystal Palace bedanken voor de goede samenwerking.”

De speler zelf reageerde ook op de clubwebsite. “Ik ben ontzettend enthousiast om dit seizoen bij Beveren aan de slag te gaan, ik ben al een tijdje bij de club en heb de cultuur kunnen ervaren die erbij hoort. Van de CEO, tot de spelers en de staf, iedereen heeft me enorm welkom laten voelen."

"Ik ben klaar om mijn professionele carrière in Europa te beginnen en alles te geven voor deze club. Het is vanaf het begin heel duidelijk geweest dat iedereen hier dit seizoen maar één doel heeft en dat is het hoogst haalbare bereiken. Ik kan niet wachten om deel uit te maken van dit avontuur om dat te laten gebeuren voor de fans en de geel-blauwe familie.”