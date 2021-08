La Gazzetta dello Sport is er zeker van: 'Dit waanzinnige bedrag heeft Chelsea geboden om Lukaku terug naar Londen te halen'

Het lijkt inmiddels een zekerheid dat Romelu Lukaku volgend seizoen voor Internazionale FC blijft voetballen. Al is Chelsea FC héél dichtbij geweest.

Volgens La Gazzetta dello Sport - voor alle duidelijkheid: onderstaand gerucht stond online te lezen, maar haalde nooit de papieren versie van de bekende krant - heeft Chelsea FC twee aanbiedingen neergelegd voor Romelu Lukaku.

The Blues hadden maar liefst 130 miljoen euro veil om Big Rom terug naar Londen te halen. Al werd er ook een alternatieve constructie voorgesteld waarbij een deal van dat bedrag zou worden gedragen door de omgekeerde transfer van Timo Werner.

Feit of fictie?

Feit of fictie? Het is alleszins zo dat Inter heeft laten weten dat de Rode Duivel niét te koop is. Lukaku moet volgend seizoen opnieuw één van de smaakmakers worden van de Italiaanse landskampioen.