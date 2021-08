Politie maakt onvergeeflijke fout: Jergé Hoefdraad niet overleden

Gisteren kwam de politie met het nieuws dat voormalig profvoetballer Jergé Hoefdraad overleden was. Dat nieuws was echter fout.

Hoefdraad genoot zijn opleiding bij Ajax, daarna speelde hij in de Eerste Divisie voor onder andere Cambuur, Telstar en Almere City.

De Nederlander zou zaterdagnacht tijdens een ruzie willen tussenkomen zijn. Hij werd van dichtbij in het hoofd geschoten. Hoefdraad werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Treurig nieuws uit Nederland. Jergé Hoefdraad, een voormalig profvoetballer, is maandag overleden nadat hij afgelopen weekend werd neergeschoten in Amsterdam.

Maandagmiddag werd hij door de politie dood verklaard, maar achteraf bleek dat niet te kloppen. De politie stuurde een nieuw bericht de wereld in.

"Tot onze spijt is vanmiddag ten onrechte het bericht gemeld van overlijden van het 35-jarige slachtoffer van het schietincident op de Stekkenbergweg. Hij ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. We betreuren dit zeer en bieden onze excuses aan aan zijn familie", klinkt het.

Enkele clubs en voetballers betuigden na het eerste bericht van de politie hun medeleven, maar moesten die berichten weer verwijderen door de foute informatie van de politie.