Spanje speelt de finale van de Olympische Spelen

Spanje gaat naar de finale van het Olympische voetbaltoernooi na een doelpunt van Marco Asensio tegen Japan.

In de halve finale had Spanje zijn handen vol met het thuisland. Er kwamen verlengingen aan te pas. Een goal van Asensio van Real Madrid was voldoende voor een plekje in de finale.

Spanje had veel balbezit, terwijl Japan zich beperkte tot stevig verdedigen en op de counter loerde. Miyoshi van Antwerp viel in de verlengingen in bij Japan. De Spaanse goal viel vijf minuten voor tijd, toen iedereen al aan strafschoppen dacht.

In de finale speelt Spanje tegen Brazilië. Zij zijn de titelverdediger van de Olympische Spelen. Japan en Mexico spelen voor het brons.