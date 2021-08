🎥 Dries Mertens werkt zich in het zweet

Dries Mertens werkt hard aan zijn terugkeer en lijkt stilaan klaar voor een nieuw seizoen met Napoli en de Rode Duivels.

Het was niet het Europees Kampioenschap van Dries Mertens maar de reden waarom was pas nadien bekend. Hij kampte namelijk met een schouderblessure en is direct bij thuiskomt onder het mes gegaan.

Van die ingreep is hij ondertussen nog altijd herstellende, maar Mertens zit allesbehalve stil. In een filmpje op Twitter zien we hoe hij zich - bij wijlen als een bezetene - in het zweet werkt bij Move to Cure, onder begeleiding van het team van Lieven Maesschalk.