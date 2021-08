Eriksen voor het eerst terug bij Inter Milaan

Tijdens de wedstrijd Denemarken-Finland kreeg Christian Eriksen te maken met hartfalen. Vandaag keerde hij voor de eerste keer terug naar zijn club, Inter Milaan.

Groot bezoek vandaag op het trainingscentrum van Inter Milaan: Christian Eriksen kwam voor de eerste keer terug naar de club na zijn hartfalen op het EK. Er werd een defibrilator geïmplanteerd bij de Deen, maar die zorgt ervoor dat Eriksen nooit meer mag spelen in de Serie A. Ook naast de rest van zijn carrière staat een groot vraagteken.

Vandaag zag de Deen zijn ploeggenoten voor de eerste keer na het EK op het Suning Training Centre. "De Deense middenvelder is in orde en in uitstekende psycho-fysieke conditie", staat te lezen op de site van Inter Milaan. "Eriksen zal het herstelprogramma volgen dat voorgesteld werd door de Deense artsen in Kopenhagen. Zij zullen alle klinische follow-up coördineren en de medische staf van Inter Milaan altijd op de hoogte houden", voegden ze er nog aan toe.