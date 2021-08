Neef Noa Lang vertrekt bij Wolfsburg

Jeffrey Bruma laat Wolfsburg achter zich en kiest voor een avontuur in Turkije.

Jeffrey Bruma, de neef van Noa Lang, is niet langer een speler van Wolfsburg. De 29-jarige centrale verdediger trekt transfervrij naar het Turkse Kasimpasa. Wolfsburg, dat in der tijd 11,5 miljoen euro neertelde voor Bruma, zal niet tevreden zijn met dit miljoenenverlies. Tot op de dag van vandaag is Bruma de zeventiende duurste inkomende transfer ooit van de Duitse topclub.

Bruma heeft er al een rijkgevulde carrière opzitten. In 2007 ging de Nederlander van de jeugd van Feyenoord naar die van Chelsea. Daar brak hij door naar de eerste ploeg. Veel spelen deed hij er niet, maar toch pikte hij er enkele minuten mee in de Premier League en in de Champions League. Na uitleenbeurten bij Leicester en Hamburg kwam hij terug naar Nederland. Hij tekende er voor PSV, waar hij enkele seizoenen lang een van de sterkhouders was op het veld. Sinds 2016 was hij al onder contract bij Wolfsburg.