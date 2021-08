Jesse Lingard gaat vol zijn kans dit seizoen: "Natuurlijk volgen de doelpunten en assists dan ook"

Jesse Lingard is na zijn uitleenbeurt aan West Ham zeker dat hij het niveau van Manchester United aankan.

Jesse Lingard schitterde afgelopen seizoen in de Premier League na nieuwjaar op uitleenbasis bij West Ham United. Hij had pech dat hij de Engelse selectie voor het EK op het nippertje miste, maar Lingard treurde niet. Vol goede moed, even enthousiast en met hetzelfde verlangen keert de aanvallende middenvelder terug naar Manchester United.

Over zijn geslaagde periode bij West Ham had Lingard dit te vertellen: "Het was een geweldige tijd. Ik was altijd klaar om te lopen, ik was altijd fit en klaar om te spelen". "Ik heb elke wedstrijd gespeeld sinds ik daar arriveerde. Als je zo een reeks van wedstrijden speelt, krijg je beetje bij beetje vertrouwen. Natuurlijk volgen de doelpunten en assists dan ook. West Ham heeft het fantastisch gedaan met mij: het team, de staf, de club. Ze hebben me geholpen om te komen waar ik nu ben, maar het kostte ook veel hard werk van mijn kant", voegde Lingard er aan toe in een interview op de site van de club. Dit seizoen wordt het seizoen van de waarheid voor de 28-jarige aanvallende middenvelder. Het voelt aan als zijn laatste kans bij Manchester United.