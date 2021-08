Lukaku gaat terug naar Chelsea: 115 miljoen euro

Lukaku moet zijn contract nog tekenen, maar er is al een mondeling akkoord voor een contract van lange termijn.

Big Rom won vorig seizoen de Scudetto in Italië met Inter nu trekt hij naar zijn ex-club in de hoop daar ook prijzen te winnen. Vorig seizoen pakte de Londense club de Champions League.

Romelu Lukaku to Chelsea, confirmed and here we go! The agreement is set to be completed after further talks. €115m to Inter and no players included. Paperworks to be signed once details are fixed. 🔵🤝 #CFC



Lukaku will sign a long-term contract for €12m + add ons. 🇧🇪 #Chelsea pic.twitter.com/N47ksuRGpM