Inter ziet naast Romelu Lukaku nog een andere speler vertrekken naar Premier League

Naast Romelu Lukaku is ook Lautaro Martinez op weg naar de Premier League.

Inter zit in financiële problemen en dat is te zien in deze transferperiode. Romelu Lukaku zal voor een cheque van 115 miljoen terugkeren naar Chelsea.

Nu zou ook Lautaro Martinez naar de Premier League verhuizen. Volgens The Times zal de Argentijnse spits voor Tottenham tekenen voor een bedrag van 70 miljoen (plus 20 miljoen aan bonussen).

Ook Arsenal was in de running voor de Argentijn.