Deze club bood Messi een contract van... één miljard euro (!) aan

Lionel Messi gaat voor PSG voetballen. De Argentijn zal zijn boterham dubbel en dik verdienen in de Franse hoofdstad, maar voor de absolute waanzin moest hij naar Qatar.

All Sadd SC heeft namelijk een poging gedaan om Lionel Messi naar Qatar te halen. De club van Mohammed bin Khalifa Al Thani - de sjeik is de broer van de emir van Qatar en heeft er dus wel iets in de pap te brokken - heeft de Argentijn namelijk een waanzinnig voorstel gedaan.

De Vlo kon er een contract voor drie seizoenen tekenen en zou er op die tijd maar liefst één miljard euro verdienen. Ongezien én eigenlijk ook ongelooflijk in de voetbalwereld. Maar uiteindelijk is de Qatarese droom geen realiteit geworden.