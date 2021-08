Driemaal scheepsrecht: Chelsea probeerde Lukaku al meermaals terug te halen, maar deze pogingen mislukten

Romelu Lukaku gaat opnieuw voor Chelsea FC voetballen. Voor de Londenaren is driemaal scheepsrecht. Twee eerdere pogingen om de aanvaller terug naar Londen te halen zijn namelijk mislukt.

Chelsea FC haalde Romelu Lukaku in 2011 weg bij RSC Anderlecht, maar de aanvaller werd op Stamford Bridge uiteindelijk gewogen en te licht bevonden. Deze keer arriveert Big Rom met een andere status in Londen, maar the Blues deden al twee eerdere pogingen.

In 2016 probeerde Chelsea hem een eerste keer terug te halen, maar de relatie tussen Roman Abramovich en Ferhad Moshiri - respectievelijk de eigenaars van Chelsea en Everton FC - was bekoeld door een onderling conflict.

© photonews

Ook in 2017 komt de transfer er niet. Antonio Conte wil Big Rom er absoluut bij, maar Chelsea weigerde in te gaan op de waanzinnige eisen van Mino Raiola. Uiteindelijk loodste de zaakwaarnemer de Rode Duivel naar Manchester United.

Derde keer, goede keer...