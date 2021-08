Diverse amateurclubs moeten boete betalen voor gebruik logo Croky (Cup): "Waar is de meerwaarde bij vermelding logo ongezonde snack voor jonge sporters?"

Dit seizoen is de Beker van België al opnieuw begonnen met de eerste rondes voor de nationale (en enkele provinciale) ploegen. De campagne van vorig jaar heeft nog wat zure gevolgen voor sommige ploegen.

Zo zouden een aantal amateurclubs een claim van 400 euro in de bus hebben gekregen van Croky, voor het gebruiken van het logo van het bedrijf in berichtgeving over de Croky Cup.

Bij Diegem Sport is dat meer dan in het verkeerde keelgat geschoten, afgaande op een bericht op hun webstek.

Statement

"Wist u trouwens, beste supporter, dat KDS samen met een heleboel andere clubs, een fikse boete van om en bij de 400 euro diende te betalen aan het bedrijf dat zijn naam verbonden heeft aan de beker van België? Wegens het misdrijf dat KDS het logo van dit bedrijf oneigenlijk op haar website plaatste bij de berichtgeving over de bekercampagne van vorig seizoen", aldus Diegem op haar webstek.

"Dan denk je als deelnemende club aan de bekercompetitie dat je zo’n bedrijf een plezier doet met wat extra publiciteit op jouw site, met andere woorden: je beschouwt die mensen als partner, en dan krijg je vervolgens een klets om de oren."

"Want waar is de meerwaarde voor een club als de onze, bij een eventuele vermelding van naam en beeltenis van een, volgens alle onderzoek, ongezonde snack voor jonge sporters? Even ongezond als de waarden van een bedrijf dat de websites van alle amateurclubs laat uitpluizen om vervolgens te cashen op de rug van de vele vrijwilligers die in deze moeilijke tijden hun club overeind proberen te houden. Voortaan gewoon de beker van België dus."