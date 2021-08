Een blunder van Mark Van Bommel kan onze landgenoten bij Wolfsburg zuur opbreken

VfL Wolfsburg wordt mogelijk uit de DFB Pokal gezet want ze hebben teveel gewisseld. Een pijnlijke zaak voor de club van twee van onze landgenoten.

Wolfsburg met Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Lukas Nmecha in de basis won dit weekend van Preussen Münster met 1-3 al hadden ze hiervoor wel verlengingen nodig. Al lijkt het dat deze overwinning nog een staartje gaat krijgen.

Duitse media, waaronder Kicker, weten te melden dat trainer Mark van Bommel te vaak gewisseld heeft. De Nederlander bracht zes nieuwe spelers in, maar had dat maar vijf keer mogen doen. In de verlenging was er namelijk geen mogelijkheid om dat voor een zesde keer te doen. Scheidsrechter Christian Dingert heeft in zijn wedstrijdverslag melding gemaakt van het feit en dat zou kunnen betekenen dat Wolfsburg uit het toernooi worden gezet.