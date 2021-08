1B - Virton is op de goede weg, maar heeft nog veel werk voor de boeg

Dit weekend start de competitie in 1B. Voetbalkrant maakt je wegwijs in de Belgische tweede klasse en stelt je ieder team even kort voor met vandaag: Excelsior Virton, een ploeg in opbouw die herbegint vanop een blanco pagina!

Op 15 augustus ontvangt Virton Westerlo om zijn seizoen in 1B te lanceren. Bij een juridische saga, waarop we niet te lang terugkomen, werd Virton helemaal ontruimd door het BAS. De club zocht in de schaduw, maar zeer intensief, naar nieuwe kopers. Uiteindelijk zullen ze bij Virton opnieuw moeten vertrouwen op Flavio Becca, aan het roer tot de club een ​​serieuze aandeelhouder weet te vinden. Probleem: intussen is de hele kern op de vlucht geslagen.

Totale chaos

Het is onmogelijk om te zeggen waar Virton op sportief vlak staat. Na één jaar afwezigheid in 1B zal Virton helemaal niet lijken op het Virton dat destijds het beste voetbal van 1B bracht. Het is moeilijk voor te stellen hoe Christophe Grégoire, de nieuwe coach, op zo'n korte tijd zijn kern, met spelers die elkaar en voor het grootste deel zelfs de competitie niet kennen, kan wapenen voor 1B.

Enkele versterkingen met ervaring ...

Sommige nieuwe namen konden de supporters van Virton wel al een beetje geruststellen. Met Anthony Sadin hebben ze een ervaren nummer 1. Anas Hamzaoui, die overkomt van Union, komt de verdediging van Les Verts de Gaume versterken. Jonas Vinck, die de competitie kent van bij Roeselare, lijkt ook een degelijk niveau te hebben. Op het middenveld zal het voormalige talent van Beerschot Keres Masangu (21) proberen om eindelijk door te breken. Voorin kwamen Din Sula uit Waasland-Beveren en Jamal Abbou, die bij Lommel al veelbelovende dingen liet zien, om de ploeg te versterken. Momenteel bestaat de selectie van Virton slechts uit zestien spelers en dus zal er nog moeten gewerkt worden.

© photonews

... maar veel vraagtekens ...

Voor de rest lijkt het nog steeds een beetje op een spelletje Football Manager in de meest moeilijke modus. Tom Van Den Abbeele moest voor de rest opteren voor goedkope en onbekende spelers die wij onmogelijk kunnen beoordelen. Hij haalde een speler uit de reserves van een Roemeense club (Jad Mouaddib) en uit de Amerikaanse tweede klasse (Joris Ahlinvi). Verder huurde hij twee jeugdspelers uit Italië (Rizzo van Genoa, Napoletano van Parma) en haalde hij een speler die bij Teplice in Tsjechië voetbalde (Ruben Droehnle). De kern van Virton is een echte 'melting-pot', maar toch mag je ze niet onderschatten. In de twee vriendschappelijke wedstrijden die ze speelden toonden ze zich van hun beste kant, vooral tegen Visé (uit Eerste Nationale). Een speciale vermelding is wel op zijn plaats voor Aimery Pinga, een rasechte doelpuntenmaker die al goede statistieken kon laten optekenen in de Zwitserse tweede klasse.

... en met als doel het behoud.

Het doel van Virton zal duidelijk zijn: het team zo snel mogelijk klaar krijgen en niet belachelijk gemaakt worden. De club is nog in opbouw en het is zeer waarschijnlijk dat de kern tegen 31 augustus nog veel versterkt zal worden. Dat zal vooral zo zijn als Les Verts de Gaume door goede resultaten neer te zetten en/of door een aanwezig publiek kunnen bewijzen dat hun project serieus is. Ondertussen is Christophe Grégoire zeker de coach van 1B met de moeilijkste klus voor de heropstart van de competitie...