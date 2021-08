Messi liet twee wel heel bijzondere clausules opnemen in zijn contract bij PSG

Lionel Messi is voortaan te bewonderen in een truitje van PSG. De Argentijn zou zo'n slordige 40 miljoen euro per jaar verdienen in de Franse hoofdstad. 'De Vlo' dwong echter niet alleen financiële garanties af.

Volgens TYC Sports heeft Messi in zijn contract laten opnemen dat Argentinië altijd de voorrang krijgt op Paris SG. Wanneer Argentinië speelt, zal Messi dus altijd vrijgegeven worden door PSG. Bovendien krijgt de medische staf van het Argentijnse elftal op ieder moment toegang tot de faciliteiten van PSG. Zo is meteen de brandende ambitie van Messi om het WK 2022 in Qatar te winnen duidelijk. Op zijn 34e kan de Argentijnse superster natuurlijk niet alles meer spelen bij zowel club als land. De prioriteit van Messi is hierbij meteen duidelijk gemaakt.