PSG wil tien spelers van de hand doen om loonkosten te verminderen na komst Messi

Ook de geldbron van PSG is niet oneindig. De ploeg op Parijs wil zijn loonkosten verminderen door een tiental spelers te verkopen.

Onder andere Idrissa Gueye, Ander Herrera en Mauro Icardi mogen de club verlaten. Die laatste heeft een zeer slechte relatie met Messi, voor hem komt een vertrek goed uit.

PSG will look to sell up to 10 first-team players to help balance the books following their signing of Lionel Messi. Idrissa Gueye, Ander Herrera and Mauro Icardi are among those who could be moved on. (Source: SPORT) pic.twitter.com/5UTv1Ndp2c