Xherdan Shaqiri op weg naar de Ligue 1

De Zwitserse aanvaller Xherdan Shaqiri kan Liverpool verlaten. Ligue 1-team Lyon heeft concrete interesse in hem.

Olympique Lyon heeft een bod van 6 miljoen euro gedaan op de kleine aanvaller, maar dat is voor Liverpool te weinig, meldt Sky Sports. Als Lyon zijn bod niet verhoogd blijft Xherdan Shaqiri bij de Engelse club.

Shaqiri speelt sinds 2018 bij Liverpool, maar hij heeft nooit een vaste basisplek kunnen afdwingen. De Zwitser is bij zijn nationale ploeg een bepalende speler, maar bij Liverpool heeft hij zijn kwaliteiten nooit kunnen tonen. Één van de redenen daarvoor is de moordende concurrentie op zijn positie. Mohamed Salah, Sadio Mané en Diogo Jota zijn moeilijk uit een elftal te spelen. Een vertrek is dus de beste optie.