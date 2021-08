Voormalig aanvaller van KAA Gent op de radar van Olympique Marseille

Frankrijk is dan wel volledig in de ban van Lionel Messi, maar ook de andere ploegen zoeken nog volop naar mogelijke versterkingen. Olympique Marseille hoopt op de komst van een spits die recent nog in de Ghelamco Arena actief was.

Volgens het Noorse Nettavisen is Alexander Sørloth op weg naar Marseille. Afgelopen zomer verliet hij Crystal Palace nog voor twintig miljoen euro, maar bij RB Leipzig verliep het moeizaam. Nu staat hij op het punt de Duitse club te verlaten vanwege de moordende concurrentie met Andre Silva en Yussuf Poulsen voorin. De 25-jarige aanvaller werd in januari 2019 door Crystal voor zes maanden uitgeleend aan Gent. In 22 wedstrijden voor de Buffalo’s trof hij vijfmaal raak.