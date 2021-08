Super Haaland en Thorgan Hazard pakken schitterende zege op openingsspeeldag

Borussia Dortmund heeft op de eerste speeldag van de Bundesliga met 5-2 gewonnen van Eintracht Frankfurt.

Axel Witsel en Thorgan Hazard begonnen aan de wedstrijd. Geen Thomas Meunier nog, want die herstelt van een coronabesmetting.

Marco Reus opende de score, maar door een owngoal kwamen de bordjes weer in evenwicht. Vijf minuten later was Thorgan Hazard er al met de nieuwe voorsprong, op aangeven van Haaland.

Haaland dikte de voorsprong aan tot 3-1, de tweede goal van Reus werd afgekeurd.

Na de rust zorgde Reyna voor de 4-1, opnieuw op assist van Haaland. Die pikte in het slot nog zijn tweede goal mee, zodat hij de eerste match van het seizoen eindigde met twee goals en twee assists achter zijn naam.