🎥 Grappig: Ex-Anderlechtspits krijgt een plekje in Team of the Week na ongelooflijk doelpunt

Fulham heeft zijn competitiestart niet gemist in The Championship. Met vier op zes staan ze met tien ploegen op een gedeelde eerste plek. Gisteren won Fulham met 1-5 op het veld van Huddersfield.

Onze landgenoot Denis Odoi zat niet in de selectie, maar oude bekende Aleksandar Mitrovic wel. De voormalige spits van Anderlecht was meteen goed voor een doelpunt en een assist. Het doelpunt zag er wel ongelooflijk klungelig uit.

