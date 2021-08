Imke Courtois schuift titelfavoriet naar voren: "Ze moeten vooral oppassen voor zichzelf"

De transfermercato van de Belgische topclubs is nog niet helemaal voorbij. Toch is nu al duidelijk dat er een grote titelfavoriet is.

Wie houdt Club Brugge dit seizoen van een derde opeenvolgende titel? Het team lijkt minstens zo sterk als vorig jaar te zijn. Opletten voor zichzelf "Het klinkt logisch dat ze titelfavoriet zijn. Er is weinig veranderd: enkel Kossounou vertrok en daarvoor haalden ze Nsoki. Er is amper kwaliteitsverlies en ze zijn op elkaar ingespeeld", aldus Imke Courtois in De Zondag. "Ze moeten vooral opletten voor zichzelf. Treedt er geen mentale vermoeidheid op? Dan kan wat extra concurrentie wel helpen."