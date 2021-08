Pembélé is duidelijk: "Ik speel liever bij Bordeaux dan naar Messi te kijken"

Pembélé heeft geen spijt van zijn transfer naar Bordeaux.

Timothée Pembélé wordt dit seizoen door PSG uitgeleend aan Bordeaux met een aankoopoptie. De veelzijdige 18-jarige verdediger zal dus niet de gelegenheid gehad hebben om Lionel Messi te ontmoeten, die pas een dag na zijn uitleenbeeurt arriveerde in Parijs. Pembélé kon kiezen tussen de kans om met de beste speler uit de geschiedenis te kunnen omgaan en meer speeltijd hebben. De keuze was echter snel gemaakt voor de Franse jeugdinternational.

"Nee, ik ben niet gefrustreerd. We weten allemaal dat Messi een legende is, maar het is niet omdat hij komt dat ik per se moet blijven. Ik ben jong, ik heb veel ambitie en ik heb gekozen voor Bordeaux om speelminuten te maken. Ik speel liever bij Bordeaux dan naar Messi te kijken. Het maakt mij ook niet uit dat ik hem niet heb kunnen ontmoeten in Parijs. Ook hier zijn er geweldige spelers. Denk maar aan Laurent Koscielny waar ik een grote fan van ben", vertelde Pembélé op een persconferentie.