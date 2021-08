🎥 Gerard Piqué deelt unieke beelden uit kindertijd waarin hij handtekening vraagt aan... Ronald Koeman

Barcelona won zondag haar openingswedstrijd in La Liga tegen Real Sociedad (4-2). Gerard Piqué was een van de doelpuntenmakers. De ervaren verdediger deelde op zijn sociale media zondagavond unieke beelden uit zijn kindertijd.

In het filmpje is te zien hoe een guitige Gerard Piqué in 1992, vijf jaar oud, een handtekening gaat vragen aan één van de sterren van het toenmalige Barcelona. Niemand minder dan Ronald Koeman, vandaag de dag coach van Piqué, bezorgde de kleine jongen een dag om nooit te vergeten.

Enkele maanden later bezorgde diezelfde Ronald Koeman Barcelona overigens de Europacup I met een rake vrije trap in de verlengingen tegen Sampdoria.