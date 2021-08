🎥 Voorlopig geen uitfans in onze stadions? Deze beelden doen iets anders uitschijnen

Vanaf afgelopen weekend mochten onze stadions opnieuw helemaal gevuld worden, weliswaar enkel met thuisfans.

De tribunes bleven zowel in 1A als 1B opvallend leeg. In het Soevereinstadion stonden er in de tweede helft wél heel wat fans achter het Lommelse doel. De verbazing was groot toen zij gingen juichen bij de Beverse gelijkmaker, aangezien er enkel thuisfans het stadion mochten betreden.

Toen Daniel Maderner diep in blessuretijd voor de 2-3 zorgde, was het hek helemaal van de dam. Hoe dit is kunnen gebeuren, is vooralsnog niet bekend.