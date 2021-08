Contractverlenging voor Thibaut Courtois: "Dat is toch waar het om draait"

Thibaut Courtois tekende afgelopen weekend een contractverlenging bij Real Madrid tot 2026.

“Courtois wordt door velen geapprecieerd. Zijn manier van keepen is sec, cool, hij doet geen zotte dingen. Courtois was op zijn 19de al indrukwekkend, maar bij veel doelmannen van zijn leeftijd komen de beste jaren er nu aan”, zegt Jacky Mathijssen aan HBVL.

Volgens Mathijssen wordt dit zeker nog niet het laatste contract van Courtois. “In principe is hij 34 jaar als zijn contract afloopt. Je moet wat geluk hebben, al verwacht ik door zijn manier van keepen dat Courtois ook op die leeftijd nog niet afgedaan heeft.”

Er zal sowieso ook een herziening komen. “Bij zo'n vijfjarige verbintenis bekijken beide partijen de zaken na drie jaar vaak opnieuw. Feit is dat Thibaut in de nabije toekomst voor de grote prijzen kan blijven voetballen. Dat is toch waar het om draait. Mooi, voor alle betrokkenen.”