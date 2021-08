België-Tsjechië zal gespeeld worden met minstens 35.000 fans!

Goed nieuws voor de fans van de Rode Duivels: op zondag 5 september zullen de fans weer welkom zijn in het Koning Boudewijnstadion voor de wedstrijd België-Tsjechië.

35.000 fans: dat is het minimum aantal die binnenkort België-Tsjechië zullen mogen bekijken vanop de tribunes van het Koning Boudewijnstadion. Van 19 november 2019 is het al geleden dat een avondje Rode Duivels zonder bubbels een mogelijkheid was, dat is bijna twee jaar geleden.

De enige maatregel die nu nog geldt om een kaartje voor de wedstrijd te kunnen bemachtigen is het COVID Safe Ticket. Volledig gevaccineerden, mensen die negatief testten op een PCR test (max 48u), mensen die negatief testten op een sneltest (max 24u) of mensen die genezen zijn van een infectie van het Covid-19 virus (min 6 maanden) ondervinden dus geen hinder meer met het bestellen van tickets. De kaartjes zullen 25 euro kosten.