Ex-Anderlecht & Vitessespeler Alexander Büttner: "De kansen zijn 50-50"

Alexander Büttner speelde in het verleden zes jaar voor Vitesse en een half seizoen voor Anderlecht. Vanavond staan beide clubs tegenover elkaar in de voorrondes van de Conference League.

Anderlecht neemt het vanavond op tegen Vitesse, toevallig allebei ex-clubs van Alexander Büttner. De 32-jarige linksachter is momenteel actief bij RKC Waalwijk in de Eredivisie. In La DH vertelde hij over de wedstrijd van vanavond: "De kansen zijn 50-50. Vitesse gaat hoog druk komen zetten".

Büttner waarschuwt vooral voor drie spelers, namelijk Tannane, Bazoer en Openda. Met die laatste moet Anderlecht vanavond geen rekening houden, want de jonge Belg zit nog een schorsing uit. "Paars-wit zal het zeker niet makkelijk hebben. Vooral thuis is Vitesse heel sterk", besluit de Nederlander.