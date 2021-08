Chelsealegende vindt nieuwe club na anderhalve maand van onzekerheid

35 jaar oud is hij ondertussen, Gary Cahill is niet meer van de jongste en zat anderhalve maand lang zonder club. Nu lijkt er toch een doorbraak te zijn.

Gary Cahill is een Engelse centrale verdediger die in totaal 290 wedstrijden speelde voor Chelsea. Tussen 2012 en 2019 stond hij meestal naast John Terry centraal achterin. Twee jaar geleden mocht hij de Blues gratis en voor niet verlaten. Op zijn 33ste trok hij dan naar Crystal Palace, maar na twee seizoenen werd zijn contract niet meer verlengd.

Sinds 1 juli zat Cahill dus zonder club. Het was ongetwijfeld een stressvolle periode voor de centrale verdediger, want het is niet van zelfsprekend om als 35-jarige nog aan de slag te kunnen gaan bij een profclub. Nu is hij dan toch akkoord gegaan met een voorstel van Bournemouth. De Engelse tweedeklasser bood hem twee weken geleden al een éénjarig contract aan. Cahill zakt vandaag nog af naar Bournemouth voor de medische testen.